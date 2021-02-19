«Говорит, что это антиреклама брачных уз»: Корчевников осознал, почему Цискаридзе избегает женитьбы

Как отметил телеведущий, в этом есть вина его названной сестры и ее мужа.

Телеведущий Борис Корчевников в эфире своей программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» нашел объяснение, почему артист балета Николай Цискаридзе, которому уже 47 лет, не женат. Дело в том, что Цискаридзе не воспринимает всерьез брак своей названной сестры Вероники Ицкович и хореографа Егора Дружинина.

«Я их союз все равно не воспринимаю. Сколько лет не прошло, я их вместе не могу видеть. У них какие-то свои взаимоотношения. Я все время про них говорю: «Вы антиреклама брака». Если какой-то человек хочет увидеть, почему не нужно жениться, то надо с ними провести сутки, чтобы понять: жениться нельзя». Николай Цискаридзе

«Так вот в чем дело. Это вы виноваты, что Николай Цискаридзе до сих пор не женат. Он смотрит на вас и говорит, что это антиреклама брачных уз», — сказал Корчевников, обращаясь к Ицкович и Дружинину, которые были гостями его студии.

«Ну, может быть», — заметил Егор Дружинин.

Напомним, что Цискаридзе не раз подчеркивал: жениться он не собирается. Артист балета говорил, что ему это просто не нужно.

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