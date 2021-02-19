«Мне сказали, что лучше не надо»: Корчевников объяснил, почему его не взяли в «Танцы со звездами»

Как отметил телеведущий, он был всего на трех или четырех репетициях.

Телеведущий Борис Корчевников в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1», где его гостем стал хореограф Егор Дружинин, объяснил, почему десять лет назад его не взяли в шоу «Танцы со звездами».

«Примерно лет десять назад меня позвали на проект «Танцы со звездами». Я сходил на три или четыре репетиции. Но после этого мне сказали, что лучше не надо. Ваше, Егор, мастерство в том, что даже с таким деревом, как я, вы можете что-нибудь сделать. Что бы вы мне сказали?» Борис Корчевников

Как отметил Дружинин, первым делом он бы попросил Корчевникова успокоиться. «Я бы спросил, зачем вам это все нужно. Я много работаю с драматическими актерами, для которых танцевать не самое главное. Ребята сначала боятся, но я объясняю, что им не придется танцевать в общепринятом смысле этого слова и они сразу успокаиваются», — сказал Дружинин.

Напомним, что несколько лет назад Борис Корчевников перенес тяжелую операцию. У него поражен слуховой нерв. Поговаривают, что телеведущий до сих пор очень плохо слышит.

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