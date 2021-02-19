«Родственников не выбирают»: Дружинин признался, что Цискаридзе много лет недолюбливает его

Хореограф Егор Дружинин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил знакомство со своей женой Вероникой Ицкович, а также заявил, что его недолюбливает артист балета Николай Цискаридзе.

«Мы познакомились с Вероникой в театральном институте. Были однокурсниками. Когда я увидел Нику, то сразу подумал, что это судьба. Хотя мы долго не могли сказать друг другу правильные слова. Я долго завоевывал ее любовь. До сих пор стараюсь. И я ей понравился. Сейчас у нас уже трое детей. Мы вместе уже больше тридцати лет».

Егор Дружинин

Как отметил Дружинин, против их романа был названный брат Ицкович — артист балета Николай Цискаридзе. Ведущий Борис Корчевников включил запись, на которой тот объяснился на этот счет. «Я знал, что это друг Ники. Жутко кучерявое создание. Всегда считал, что Ника сделала неудачный выбор, но живу с этим», — сказал Цискаридзе.

«Он не был против нашего романа, но ревновал страшно. Они не борются за меня по факту, но у них очень экспрессивные отношения», — заявила жена Дружинина.

«Родственников не выбирают», — кратко добавил сам хореограф.

Напомним, что у Егора Дружинина и Вероники Ицкович трое общих детей. Пара счастлива вместе более тридцати лет.

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