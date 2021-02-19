«Есть люди, которых я очень сильно люблю»: Шепелев поделился неожиданным кадром с Зеленским

Телеведущий Дмитрий Шепелев в сторис Instagram ответил на самые интересные вопросы своих подписчиков. Один из пользователей поинтересовался, есть у возлюбленного дизайнера Екатерины Тулуповой друзья в шоу-бизнесе. Или хотя бы близкие товарищи.

«Близких нет, но есть люди, которых я очень сильно люблю», — заявил Дмитрий Шепелев и поделился кадром с нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.

Любопытно, что в одном из следующих вопросов Дмитрия Шепелева спросили, когда он приедет в столицу Украины – Киев. Он заметил, что ему закрыт въезд в эту страну. Также Шепелев опроверг слухи о закрытии своей программы на канале ТНТ «Ты как я». По его словам, съемки программы о детях и их родителях продолжаются.

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Напомним, что Дмитрий Шепелев уже несколько лет встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой. Скоро у пары должен появиться на свет общий ребенок. Пока они не раскрывают пол будущего малыша.

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