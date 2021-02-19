Акцент на декольте: 49-летняя Орбакайте появилась в составе жюри «Точь-в-точь» в черном топе и массивном колье

В середине февраля на Первом канале стартовал новый сезон шоу о перевоплощениях «Точь-в-точь». Участники вновь готовы удивлять не только своими талантами, но и попаданиями в образы изображаемых персонажей – звезд театра, кино и эстрады. В жюри – бессменные Максим Аверин, Леонид Ярмольник и Максим Галкин. А вот четвертое кресло вакантно, и его занимает приглашенная звезда.

В первом выпуске оценивала выступления участников Ирина Дубцова. На этот раз за судейским столом компанию «старожилам» составит Кристина Орбакайте.

«С большим удовольствием заняла почетное место в жюри! Устройте себе приятный, воскресный вечер», — пригласила к просмотру выпуска Орбакайте.

49-летняя дочь Аллы Пугачевой выбрала яркий образ. Эстрадная джива облачилась в черный топ в глубоким декольте, которое украсило массивное колье со звездами в качестве кулоном. При помощи браслета певица подчеркнула и хрупкое запястье. Серебряный комплект составил фишку образа звезды, и она не осталась незамеченной.

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