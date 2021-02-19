«Мы хотели, конечно, детей»: почему у Мягкова и Вознесенской не родилось наследников

Актеры прожили в браке 55 лет, но потомством так и не обзавелись.

Актеры Андрей Мягков и Анастасия Вознесенская прожили в счастливом браке долгие 55 лет. Звезде картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» порой приписывали романы на стороне. То с польской актрисой Барбарой Брыльской, то с Алисой Фрейндлих. На самом деле Мягков любил всегда одну женщину — свою жену.

Они познакомились в Школе-студии МХАТ. Ему было 23 года, а ей 17 лет. У еще никому не известных молодых людей сразу же вспыхнул роман. Свадьбу они сыграли в 1963 году.

Артисты избегали в редких беседах с журналистами тему отсутствия детей в своей жизни. Но позже все же признались, что наследников не завели из-за напряженной работы. Мягков, к примеру, отмечал, что из-за профессии личная жизнь у них с женой всегда отходила на второй план. Его супруга говорила, что они не видели свою жизнь без театра и вне театра.

«Мы хотели, конечно, детей. Но, очевидно, не в той степени, в которой люди хотят и имеют. Сказать, что это нас как-то травмировало, не могу, потому что я не знаю другой жизни, мне не с чем сравнивать». Анастасия Вознесенская

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. У него были серьезные проблемы с сердцем в последние годы жизни, сообщает «Комсомольская правда».

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