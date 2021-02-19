«У меня простая, но хорошая квартира»: Алексей Панин озвучил стоимость своего испанского жилья

Изначально актер хотел поселиться в Италии, но у него не хватило денег.

Актер Алексей Панин в эфире YouTube-шоу «Алена, блин!» озвучил стоимость своей испанской квартиры. Как известно, актер не так давно оформил вид на жительство в Европе и поселился на побережье Средиземного моря в курортном городе Торревьеха, под Аликанте. Там он наслаждается теплом и солнцем.

«У меня простая, но хорошая квартира. Апартаменты обошлись в 70 тысяч евро. В эту сумму вошли все расходы на оформление». Алексей Панин

Интересно, что изначально актер хотел поселиться в Италии. Он мечтал купить квартиру в коммуне Форте-деи-Марми. Это находится в Тоскане, все на том же Средиземном море. Впрочем, на недвижимость в Италии у него просто не хватило денег, а в долги залезать актер не пожелал.

Напомним, что недавно Алексей Панин похоронил маму. Она умерла от последствий коронавируса. Теперь у него есть квартира в Коньково и дом во Владимирской области. Кстати, дом он будет продавать, а вот квартиру в столице сдаст в аренду.

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