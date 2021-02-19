Расставил приоритеты: Гавриил Гордеев рассказал, почему покинул Comedy Club

Юморист был одним из первых резидентов шоу на заре его появления на ТНТ.

На портале Teleprogramma.pro в авторском проекте «Загугли звезду» очередным знаменитым гостем стал Гавриил Гордеев. Прославился шоумен сначала в качестве резидента шоу Comedy Club, затем ушел в закулисную работу: он стал креативным директором телеканала ТНТ. Однако сравнительно недавно Гордеев оставил работу на ТНТ, занявшись собственными проектами.

В проекте «Загугли звезду», рассказывая о своей семье, Гавриил Гордеев признался, что невероятно любит своих троих детей и ради них готов на многое. У него 16-летняя дочь Соня, девятилетний сын Серафим и малышка Машенька.

«Я невероятно люблю всех троих, — подчеркнул Гордеев и признался: — Я даже из Comedy Club ушел, чтобы больше времени проводить со своей семьей. Не хочу, чтоб дети меня не видели дома».

Главе семейства удалось больше времени посвящать детям. Сам он рос до семи лет в неполной семье — он с рождения не видел своего отца. Об этом шоумен тоже рассказал в интервью.

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