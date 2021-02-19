Родители Жанны Фриске по завышенной цене хотят продать свою долю в квартире дочери внуку

Родители покойной певицы Жанны Фриске хотят по завышенной цене продать свою долю в квартире дочери на Шмитовском проезде внуку Платону. Они мечтают выручить от сделки с отцом ребенка телеведущим Дмитрием Шепелевым 21 миллион рублей. При этом кадастровая стоимость жилья, в которой им принадлежит 2/3, составляет 23 миллиона 966 тысяч рублей.

В окружении телеведущего не понимают, почему бабушка и дедушка, которые хотели дождаться совершеннолетия ребенка и отдать ему все права на квартиру, вдруг так резко изменили свою позицию. Интересно, если Шепелев с сыном не выкупят долю у родителей Фриске. то они могут в ближайшем будущем продать квартиру любому постороннему лицу.

В окружении Шепелева отмечают, что родители Фриске всегда выставляли его негодяем, но теперь еще надо подумать, кто в этой истории не прав, сообщает «СтарХит».

Напомним, что Дмитрий Шепелев вскоре после смерти гражданской жены разругался с ее родителями. Ольга и Владимир Фриске уже несколько лет не видели своего внука Платона.

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