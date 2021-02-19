«Мы никогда не расставались»: Ярослав Сумишевский не может свыкнуться со смертью жены

Как отметил музыкант, ему хочется проснуться, чтобы это все закончилось.

Музыкант Ярослав Сумишевский в Instagram оставил душещипательный пост, который посвятил своей жене Наталье, погибшей в ДТП. Он отметил, что до сих пор продолжает жить словно в страшном сне. Ему хочется проснуться, чтобы все закончилось. С сыном певец на днях съездил в развлекательный центр. Он отметил, что хотел купить вещей, но даже не знает размер ребенка. Самому ему костюмы также покупала всегда жена.

«Мы никогда не расставались. В том числе и на гастролях и это будет очередным испытанием для меня. Она всегда провожала меня перед выходом на сцену, а потом садилась в зал, и я всегда понимал, что она там». Ярослав Сумишевский

Как заметил Сумишевский, когда он с женой организовывал первые концерты, то решил посвятить их своей маме. Программа называлась «Не гаснет свет». Сейчас эту программу он хочет посвятить любимой жене.

Напомним, что Ярослав Сумишевский с женой угодили в ДТП под Красноярском в конце января. За рулем в момент аварии был их друг, который погиб на месте. Именно он выехал на встречную полосу и допустил столкновение с автоцистерной. Жена Сумишевского умерла в больнице через несколько дней. Сам он отделался сотрясением мозга.

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