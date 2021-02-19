«На самом деле я не Гордеев Гавриил Юрьевич»: известный шоумен назвал свою настоящую фамилию

В возрасте 14 лет продюсер и телеведущий был усыновлен отчимом, получив еще и новое отчество.

На портале Teleprogramma.pro уже несколько месяцев выходит авторский проект «Загугли звезду». Это видеоформат интервью, в котором знаменитости отвечают лично на самые популярные запросы пользователей в Сети. Героями программы уже стали Стас Михайлов, Антон Привольнов, Сергей Светлаков, Виталина Цымбалюк-Романовская и многие другие.

В новом выпуске проекта в гостях у Teleprogramma.pro – продюсер, шоумен Гавриил Гордеев. На днях в кинотеатрах страны выходит фильм «Батя», в котором он выступил одним из продюсеров. Оказалось, что эта картина для него – очень личная. Через нее он надеется отыскать своего отца, которого никогда не знал.

В интервью Гордеев поведал свою семейную историю. До 7 лет он воспитывался мамой, бабушкой и дедом. А потом у него появился отчим. И в 14 лет мальчик решил, что Юрий Гордеев должен стать его отцом официально.

«На самом деле я не Гордеев Гавриил Юрьевич, а Геворкян Гавриил Гагикович. Но своего биологического отца знаю только заочно, хотя сильно его люблю и все еще надеюсь, что найду его. Но не для того, чтобы восстановить справедливость, а чтобы увидеть и сказать спасибо», — поведал шоумен.

Картина «Батя» — это своего рода призыв Гордеева к своему биологическому отцу. Картина заявлена на участие в Варшавском кинофестивале, где, по данным шоумена, живет его родитель.

«Я знаю, что мой отец где-то в Польше. Надеюсь, что картину покажут, а в зале будет сидеть отец. И он поймет, что это я. Мы обнимемся, все рыдают, а дальше не знаю, что», — надеется на встречу с отцом сын.

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