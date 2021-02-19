«Мне очень хорошо белое»: Бородина похвасталась безразмерным шерстяным пальто длины миди

Телеведущая обожает модные вещи настолько, что ни один ее день не проходит без обновок.

Звезда телеканала ТНТ Ксения Бородина признавалась, что является неисправимым шопоголиком. Девушка обожает делать покупки, и ее гардероб уже ломится от обилия вещей. Причем, все наряды брюнетка подбирает с учетом трендов.

Накануне она вновь пополнила гардероб стильной вещицей. Она приобрела белое шерстяное пальто длины миди. Оно так понравилось Бородиной, что модница не могла отвести взгляд от себя и нахваливала обновку:

«Все, можно идти домой в этом клевом пальто, нереальном! Очень, кстати, прикольное качество пальто, стопроцентная шерсть. Идет мне такое? Мне кажется, мне очень хорошо белое. Какое удобное. У нас такая зима сейчас, нам надо запасаться такими», — отметила красавица.

Девушка назвала пальто абсолютно универсальным, поскольку с ним можно собрать много разных крутых образов. «Я сегодня так, по-спортивному одета, но тоже очень классно», — отметила Бородина.

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