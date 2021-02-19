«Меня все время красиво одевают»: Бородина в полосатой шелковой блузке и белых скинни похвасталась аутфитом

Ксения Бородина с закрытием телепроекта «Дом-2», где была бессменной ведущей на протяжении 16 лет, не ушла в ТНТ. Здесь теледива продолжает появляться сразу в нескольких проектах. И один из них – это мейковер-шоу «Перезагрузка». Бородина вместе с командой профессиональных стилистов, визажистов и психологов помогает простым девушкам обрести себя и свое «я» при помощи внешних и внутренних изменений.

больше по теме Роскошь в деталях: Бородина в твидовом жакете Chanel и джинсах посетила с мужем ресторан Телеведущая отдохнула на вечеринке в честь Дня святого Валентина.

Накануне на очередных съемках Бородина появилась в шелковой блузке с вертикальными разноцветными полосками и белых скинни. Прическа телеведущей тоже заметно изменилась – волосы Ксении были зачесаны назад. Сняв себя на видео, инстадива восхитилась:

«Как меня все время красиво на «Перезагрузке» одевают, а!», — не переставая любоваться собой, произнесла звезда.

Бородина похвалила стилиста проекта за подбор образов, которые ей всегда приходятся по душе.

А соведущая Бородиной по другому ток-шоу, Ольга Бузова, часто подчеркивает, что обожает свою работу в том числе и за возможность каждый день быть разной – в течение съемочного периода девушка может сменить несколько образов.

Смотрите также