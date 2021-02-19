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«Дети на руках нравятся больше, чем в животе»: Самойлова открестилась от еще одной беременности

Четырежды мама не планирует обзаводиться пятым наследником.

«Дети на руках нравятся больше, чем в животе»: Самойлова открестилась от еще одной беременности
Джиган и Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Накануне знаменитое семейство рэпера Джигана и модели Оксаны Самойловой отметило первый день рождения сына Давида. Долгожданный мальчик появился у звезд на свет после того, как они уже стали трижды родителями, старшие — все дочки.

32-летняя Оксана Самойлова по традиции устроила малышку настоящий праздник, а в stories поделилась своими воспоминаниями о том, как ждала сыночка.

«Хочу ли я еще быть беременной? Нееет!!! Это конечно все прекрасно и мило, но дети на руках нравятся мне гораздо больше, чем в животе», — призналась модель.

Оксана Самойлова
Оксана Самойлова. Фото: instagram.com/samoylovaoxana/

Кстати, именно рождение сына стало для главы семейства настоящим испытанием. Долгожданное счастье так вскружило голову многодетному отцу, что он угодил в рехаб и чуть было не потерял семью – Самойлова собиралась развестись с потерявшим связь с реальностью мужем. Однако нашла в себе силы простить его.

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