«Богиня красоты!»: в Сети обсуждают преображенную и помолодевшую Ларису Долину

Кумир миллионов поклонников, 65-летняя Лариса Долина в соцсетях не зарегистрирована. Народной артистке не до того — выступления, проекты, преподавание на кафедре джазового пения отнимают силы и время. Однако, периодически на страничке дочери певицы, Ангелины, можно узнать новости о любимой исполнительнице. А стилист Долиной позволяет полюбоваться красотой звезды.

Накануне Долина предстала в ярком образе настоящей эстрадной дивы. Звезда с новой роскошной укладкой, помолодевшая и свежая, как майская роза, позировала в лиловом топе.

Подписчики пришли в настоящий восторг от увиденного. Они заметили, как прекрасна их любимая исполнительница, и не поскупились на комплименты:

«Роскошная Лариса Александровна!», «Какая дива!!! Красотища!!», «Она просто Богиня красоты!», «Глаз не оторвать», «Просто девочка», «Господи, она шикарна!», «Супер!», «Нереальная», «Огонь», «Вау!», — искупали в комплиментах Долину фолловеры.

Лариса Долина в свои 65 лет, действительно, выглядит очень молодо. Звезда может похвастаться стройной фигурой, которую подчеркивает силуэтными нарядами.

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