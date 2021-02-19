«Китикет»: Кристина Асмус перечислила свои детские и взрослые прозвища

Актриса имеет несколько абсолютно разных вариантов обращения к себе и не смущается, когда ее так окликают.

Звезда театра и кино Кристина Асмус воспитывает первоклассницу-дочку от Гарика Харламова Настю. Наследница растет копией папы, по наблюдениям многочисленных поклонников, и одинаково любит проводить время как с мамой, так и с папой – напомним, с прошлого года Асмус и Харламов в разводе.

Периодически Асмус поднимает «детские» темы в своем микроблоге, и на этот раз решила вспомнить и рассказать подписчикам свои прозвища. Интересно, что они у нее были не только в детстве, но и во взрослой жизни – к примеру, нынешний агент называет ее Тиной или Тишей.

«В детстве меня называли — Кристофер Робин, Китя и Китикет! Сейчас часто называют Крис, особенно близкие друзья. Не могу сказать, что мне нравится, но привыкала», — рассказала звезда.

Подписчики посмеялись в комментариях над перечисленными вариантами Асмус и стали вспоминать, какие в детстве к ним использовали обращения сверстники:

«Стас, Стасон, Стасян, Стасямблс», «Домка, Томас, Томсон, Томчонок, Тамрико, Томуся, Хрю», «Я тоже Кристина и меня называют Кристофер Робин, Кристиан Диор, Криштинка (в честь Роналдо)», «И Крис и Тина вам идет! Красотка», «Кристину дочь, часто зовем Кри-Кри за ооочень яркий голос», — пишут люди.

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