«Смотрим в одном направлении»: Плющенко показал четырехмесячного сына Арсения

Яна Рудковская и Евгений Плющенко познакомились более 14 лет назад. Сейчас у пары подрастают двое сыновей. Старший — восьмилетний Саша уже давно занимается фигурным катанием и выигрывает турниры в своем возрасте. А младший Арсений появился на свет в сентябре прошлого года. На днях малышу исполнится пять месяцев. В своем Instagram олимпийский чемпион показал фото, на котором запечатлелся вместе с малышом.

«Смотрим в одном направлении», — написал Плющенко.

Фанаты отметили, что малыш похож на звездного папу.

«Счастья вам бесконечного! Какое милое фото! Еще один олимпийский чемпион растет! Будущий чемпион мира! Какие вы классные!» — писали пользователи Сети.

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