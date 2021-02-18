Уникальный кадр: Голубкина показала архивное фото, на котором запечатлены Высоцкий, Влади, Миронов

Мария Голубкина — приемная дочь советского актера Андрея Миронова, который умер в 1987 году. Девушка пошла по стопам отчима и тоже стала актрисой. Своим фанатам она иногда показывает архивные кадры. На этот раз в Instagram Мария опубликовала уникальный снимок, на котором запечатлены звезды советского периода.

«На фото: Кирилл Ласкари, Марина Влади, Высоцкий и мои родители. Все под chаuffe, исключая В.С.», — подписала фото Голубкина.

Фанаты бурно отреагировали на архивный снимок.

«Все красивые! Какие все молодые, красивые и талантливые! Очень крутое фото!» — писали пользователи Сети.

Напомним, что Голубкина 13 лет была замужем за актером Николаем Фоменко. В этом браке родились двое детей — Анастасия и Иван.

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