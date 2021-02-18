«Он — легенда невероятной харизмы и обаяния»: Сафронов показал уникальный портрет Мягкова

Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал об ушедшем из жизни актере Андрее Мягкове, с которым дружил, а также продемонстрировал его портрет своей работы.
«Я был с Андреем Мягковым знаком, и с Валей Гафтом. Они с Валей были хорошими друзьями. Андрей — позитивный человек, без всякой наглости. Он жил легко, мягко. Фамилия соответствует его характеру. Был очень скромным. Мы ужинать часто вместе ходили».
Как отметил Сафронов, он нарисовал портрет Мягкова. «Он человек-легенда, невероятной харизмы и обаяния. Такой мягкости души. Настоящий артист. Наивный, блаженный, как герой Достоевского из «Идиота». Он — не хапуга. Делить наследство после него не придется. Он тихо жил и достойно», — сказал Никас Сафронов.
Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. У актера были проблемы с сердцем в последние годы его жизни.