«Он — легенда невероятной харизмы и обаяния»: Сафронов показал уникальный портрет Мягкова

Как отметил художник, он всегда очень уважал ушедшего из жизни актера.

Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал об ушедшем из жизни актере Андрее Мягкове, с которым дружил, а также продемонстрировал его портрет своей работы.

«Я был с Андреем Мягковым знаком, и с Валей Гафтом. Они с Валей были хорошими друзьями. Андрей — позитивный человек, без всякой наглости. Он жил легко, мягко. Фамилия соответствует его характеру. Был очень скромным. Мы ужинать часто вместе ходили».

Никас Сафронов

Как отметил Сафронов, он нарисовал портрет Мягкова. «Он человек-легенда, невероятной харизмы и обаяния. Такой мягкости души. Настоящий артист. Наивный, блаженный, как герой Достоевского из «Идиота». Он — не хапуга. Делить наследство после него не придется. Он тихо жил и достойно», — сказал Никас Сафронов.

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. У актера были проблемы с сердцем в последние годы его жизни.

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