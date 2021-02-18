«Я заплатил в месяц только за свет 24 тысячи рублей»: Никас Сафронов о своих тратах на коммуналку

Как отметил художник, он всегда сам оплачивает все счета.

Художник Никас Сафронов в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro озвучил свои траты на услуги ЖКХ.

«У меня есть человек, который занимается за меня оплатой всех услуг ЖКХ. Это моя помощница. Я оплачиваю коммуналку не только за себя, но и за своих братьев. Я даже плачу по их счетам за квартиры в Ульяновске. У меня у самого большая квартира в Москве. Но я ничего никогда не просрочил. Все оплачиваю вовремя. Заплатил и сплю спокойно». Никас Сафронов

Как отметил Сафронов, в России мягкая и лояльная система ЖКХ. «Никто никого не выселяет за просроченные платежи. Если у тебя есть доходность, то все рано или поздно оплатишь. А вот пенсионерам, конечно, тяжело. Пенсии все-таки невысокие. У меня на верхнем этаже все время горит свет, в моей студии. Я заплатил в месяц только за свет 24 тысячи рублей», — сказал Никас Сафронов.

Ранее телеведущий Максим Галкин отмечал, что ему приходится платить серьезные суммы за коммуналку в своем замке в деревне Грязь. Юморист даже экономит на лампочках в люстре, покупая не самые мощные.

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