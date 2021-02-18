«Поговорим о женской сексуальности»: Седокова позировала в эффектном платье с разрезом до бедра

Буквально взорвавшая Сеть платформа Clubhouse будоражит и российских звезд. Теперь там решила обосноваться Анна Седокова. Артистка решила обсудить с фанатами тему женской сексуальности. Об этом она сообщила в своем Instagram. Публикацию сопроводила снимком, на котором позировала в эффектном красном платье с разрезом до бедра.

«Поговорим о женской сексуальности, удовольствии и как не замерзнуть в красном платье на снегу», — написала Седокова.

больше по теме Седокова в черном комбинезоне на бретелях показала внушительный бюст во всей красе Артистка выбрала наряд из личной модной коллекции.

Напомним, в прошлом году певица вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал баскетболист Янис Тимма. Эксклюзивные кадры со свадьбы она показала в своем новом клипе на песню «Привязана к тебе».

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