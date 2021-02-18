«У меня большая квартира»: Буланова призналась, что платит серьезную сумму за услуги ЖКХ

По словам певицы, она сама лично оплачивает все счета.

Певица Татьяна Буланова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro призналась, что платит серьезную сумму за услуги ЖКХ. Правда, точную цифру она сказать наотрез отказалась.

«Я сама плачу за услуги ЖКХ. Выходит, конечно, много, но не буду говорить сколько. У меня большая квартира. В среднем очень много. Могу только сказать, что сумма меньше сорока тысяч рублей». Татьяна Буланова

Напомним, что недавно телеведущий Максим Галкин пожаловался на серьезную сумму, которая уходит у него за коммуналку. Он даже вынужден экономить на лампочках в своем замке в деревне Грязь.

Со своей стороны, сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова заметил, что для оплаты коммуналки за московскую квартиру отца ему приходится отдавать всю его пенсию заслуженного артиста. А это в районе сорока тысяч рублей. Также немалые деньги он выкладывает за коммуналку в Калининграде, где у семьи также есть жилье.

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