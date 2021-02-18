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«У меня большая квартира»: Буланова призналась, что платит серьезную сумму за услуги ЖКХ

По словам певицы, она сама лично оплачивает все счета.

«У меня большая квартира»: Буланова призналась, что платит серьезную сумму за услуги ЖКХ
Татьяна Буланова. Фото: Globallookpress.com

Певица Татьяна Буланова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro призналась, что платит серьезную сумму за услуги ЖКХ. Правда, точную цифру она сказать наотрез отказалась.

Татьяна Буланова
Татьяна Буланова. Фото: Globallookpress.com

«Я сама плачу за услуги ЖКХ. Выходит, конечно, много, но не буду говорить сколько. У меня большая квартира. В среднем очень много. Могу только сказать, что сумма меньше сорока тысяч рублей».

Татьяна Буланова

Напомним, что недавно телеведущий Максим Галкин пожаловался на серьезную сумму, которая уходит у него за коммуналку. Он даже вынужден экономить на лампочках в своем замке в деревне Грязь.

Со своей стороны, сын продюсера группы «На-на» Бари Алибасова заметил, что для оплаты коммуналки за московскую квартиру отца ему приходится отдавать всю его пенсию заслуженного артиста. А это в районе сорока тысяч рублей. Также немалые деньги он выкладывает за коммуналку в Калининграде, где у семьи также есть жилье.

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