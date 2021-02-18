«Просили весну? Нашла!»: 46-летняя Натали позировала обнаженной, прикрыв грудь ракушкой

В прошлом году Натали представила новую песню «Поехали на дачу», а позже и клип на нее. Видеоролик получился весьма откровенным – на некоторых кадрах 46-летняя певица позировала полуобнаженной. При этом грудь прикрыла только ракушкой. К слову, после его выхода, на артистку обрушился шквал критики. Некоторые фанаты тогда посчитали, что в таком возрасте женщине оголяться неприлично. Теперь же артистка решила напомнить, как выглядела в клипе, опубликовав кадры в своем Instagram.

«Просили весну? Нашла!», — подписала фото Натали.

Фанаты отреагировали на публикацию.

«Прекрасная! Само обаяние! Какая красивая!», — писали пользователи Сети.

Напомним, в этом году Натали и ее супруг Александр Рудин отметят 30-летие совместной жизни. Пара воспитывает трех сыновей.

Смотрите также: