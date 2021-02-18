«Уходит отцовская пенсия заслуженного артиста»: сын Алибасова рассказал, сколько платит за коммуналку

По словам Бари Алибасова – младшего, он с папой выкладывает за услуги ЖКХ серьезные деньги.

Сын продюсера группы «На-На» Бари Алибасова в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro рассказал, сколько платит за коммунальные услуги.

«Я иногда отдыхаю в Курганской области в селе Сарт-Абдрашево. Там у нас свой дом, где нет ни газа, ни воды. Мы туда привозим газовый баллон и дрова. Топим дом на дровах. У соседей за зиму уходит 9-10 тысяч рублей только на дрова». Бари Алибасов – младший

Серьезные деньги выкладывает семья Алибасова и за коммуналку в Калининграде. «В нашей просторной квартире только за газ уходит порядка 9,5 тысяч рублей. Тут везде автономное отопление. Это еще и без электричества. В этом году в Калининграде очень холодно. Наконец, у нас есть в Москве отцовская квартира. Там за свет, за газ, за воду много денег выкладываем. Уходит отцовская пенсия заслуженного артиста. А это под сорок тысяч рублей», — заявил Бари Алибасов – младший.

Ранее телеведущий Максим Галкин отмечал, что платит серьезные деньги за услуги ЖКХ в своем замке в деревне Грязь. Он даже вынужден экономить, покупая в люстру не самые мощные лампочки.

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