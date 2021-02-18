«Супер!»: Королева в коротких шортиках поманила соблазнительными бедрами

В начале года Наташа Королева и Тарзан выпустили совместный трек «Гори, гори», клип на который снимали на Занзибаре. Там же проходили съемки реалити-шоу «Племя», в котором оба участвовали практически сразу после громкого примирения. Напомним, что летом прошлого года в семье случился скандал. Танцор признался в измене, но артистка нашла в себе силы простить его.

На одном из фан-аккаунтов артистки в Instagram появился видеоролик, на кадрах которого Королева зажигательно танцует в коротких шортиках. Фанаты отреагировали на ее старания.

«Супер! Красотка! Классно!» — писали пользователи Сети.

Добавим, что на днях мама Королевой — Людмила Порывай отметила свое 75-летие. В этот день она устроила смелую фотосессию в образе принцессы в розовом.

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