«Красота и сексуальность»: телеведущая Николаева показала глубокое декольте

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева несколько лет назад познакомилась с бизнесменом Игорем Вдовиным, экс-возлюбленным балерины Анастасии Волочковой. Пара уже живет вместе, в прошлом году к ним переехала дочь примы Ариадна. А осенью прошлого года Николаева приняла предложение руки и сердца.

В своем Instagram она обычно делится с подписчиками кадрами из студии и своим хобби — верховой ездой, телеведущая обожает конные прогулки. На этот раз Елена решила показать более откровенные снимки. На них светская львица позировала в ярком наряде с глубоким декольте. Фанаты оценили фото, правда, не всем такая откровенность пришлась по душе.

«Красота и сексуальность! Красотка! Милая и красивая! Зачем показывать?» — писали пользователи Сети.

Смотрите также: