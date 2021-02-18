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«Красота и сексуальность»: телеведущая Николаева показала глубокое декольте

Некоторым подписчикам не понравилась такая откровенность.

«Красота и сексуальность»: телеведущая Николаева показала глубокое декольте
Елена Николаева. Фото: instagram.com/elenanika

Ведущая канала «Россия 1» Елена Николаева несколько лет назад познакомилась с бизнесменом Игорем Вдовиным, экс-возлюбленным балерины Анастасии Волочковой. Пара уже живет вместе, в прошлом году к ним переехала дочь примы Ариадна. А осенью прошлого года Николаева приняла предложение руки и сердца.

В своем Instagram она обычно делится с подписчиками кадрами из студии и своим хобби — верховой ездой, телеведущая обожает конные прогулки. На этот раз Елена решила показать более откровенные снимки. На них светская львица позировала в ярком наряде с глубоким декольте. Фанаты оценили фото, правда, не всем такая откровенность пришлась по душе.

«Красота и сексуальность! Красотка! Милая и красивая! Зачем показывать?» — писали пользователи Сети.

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