«Бывали ссоры, скандалы»: Никита Джигурда назначил дату повторной свадьбы с Мариной Анисиной

Бывшие супруги хотели воссоединиться еще год назад, но их планы нарушил коронавирус.

Проект воссоединения Никиты Джигурды и Марине Анисиной в качестве законных супругов (проще говоря, их вторая свадьба) был отложен из-за пандемии, но не забыт. Пара снова пойдет под венец 22 февраля, об этом эпатажный актер рассказал «Комсомольской правде».

По словам мужчины, он очень хотел устроить торжество в День защитника Отечества, как и в 2008 году, когда впервые женился на Анисиной, но Грибоедовский ЗАГС Москвы уговорил его согласиться на дату 60-летия учреждения. Шоумен и его возлюбленная уже подали заявление и начали рассылать приглашения друзьям.

«Я ей 14 лет назад сказал, что она моя последняя женщина на этой планете, — прокомментировал свое решение Джигурда. — На этот раз хотели тихую свадьбу, только для самых близких. Но друзья хотят веселья: накрывают поляну. Так что все как положено: будет белое платье и не одно. Чтобы не говорили хейтеры, я люблю эту женщину и всегда любил. Бывали ссоры, скандалы, но такая любовь живучая: она все побеждает».

Актер посетовал, что их с Анисиной дети не смогут приехать на торжество. Сейчас они во Франции, где занимаются теннисом, а у дочери Эвы-Влады еще и наметились проблемы с паспортом. Мужчина ждет их в гости в марте — на свой 60-летний юбилей.

Джигурда отметил, что хочет перевезти всю семью в Россию, где, по его мнению, есть настоящая свобода. Напомним, что он женился на известной фигуристке Марине Анисиной в 2008 году, но в 2016-м она подала на развод.

Кстати, в качестве свидетельницы со стороны 45-летней невесты приглашена певица Милена Дейнега, та самая, что на днях поскандалила с Юлией Проскуряковой.

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