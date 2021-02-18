Как сделать макияж к особому случаю
Видео
Лера Кудрявцева: «Алиса Мон сбежала от мужа-тирана»
Лера Кудрявцева
Звездный гость

«Он берег себя»: Харатьян объяснил, почему Мягков не пускал людей в свой ближний круг общения

Как отметил актер, сам он тесно и тепло всегда разговаривал с коллегой.

«Он берег себя»: Харатьян объяснил, почему Мягков не пускал людей в свой ближний круг общения
Дмитрий Харатьян. Фото: Globallookpress.com

Актер Дмитрий Харатьян объяснил, почему его коллега Андрей Мягков, который ушел из жизни, как правило, никого не подпускал в свое ближайшее окружение.

Андрей Мягков
Андрей Мягков. Фото: Globallookpress.com

«В жизни он был очень скромный, он не пускал людей в свой ближний круг. Мне как-то повезло, когда мы с ним снимались, мы тесно и близко общались. Но он относился к этому осторожно. Я понимаю, что это были последствия народной любви и большой его популярности».

Дмитрий Харатьян

По словам Дмитрия Харатьяна, каждому поклоннику творчества Мягкова хотелось к нему приблизиться, познакомиться и пообщаться. Поэтому актер и выставлял часто барьер. По-человечески Харатьян его понимает. Его коллега просто не хотел попусту расплескивать свою творческую энергию, сообщает ТАСС.

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни на 83-м году жизни. У него, по одной из версий, случилась остановка сердца. Медики, которые приехали на место, уже не смогли спасти звезду картины «Ирония судьбы, или С легким паром!».

Смотрите также:

Тэги

Андрей МягковАндрей Мягков последние новостиДмитрий ХаратьянНовости googleУмер Андрей Мягков