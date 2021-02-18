«Он берег себя»: Харатьян объяснил, почему Мягков не пускал людей в свой ближний круг общения

Как отметил актер, сам он тесно и тепло всегда разговаривал с коллегой.

Актер Дмитрий Харатьян объяснил, почему его коллега Андрей Мягков, который ушел из жизни, как правило, никого не подпускал в свое ближайшее окружение.

«В жизни он был очень скромный, он не пускал людей в свой ближний круг. Мне как-то повезло, когда мы с ним снимались, мы тесно и близко общались. Но он относился к этому осторожно. Я понимаю, что это были последствия народной любви и большой его популярности».

Дмитрий Харатьян

По словам Дмитрия Харатьяна, каждому поклоннику творчества Мягкова хотелось к нему приблизиться, познакомиться и пообщаться. Поэтому актер и выставлял часто барьер. По-человечески Харатьян его понимает. Его коллега просто не хотел попусту расплескивать свою творческую энергию, сообщает ТАСС.

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни на 83-м году жизни. У него, по одной из версий, случилась остановка сердца. Медики, которые приехали на место, уже не смогли спасти звезду картины «Ирония судьбы, или С легким паром!».

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