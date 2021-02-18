«Мы не были с ним никогда близко дружны»: Михалков назвал Мягкова «загадочной фигурой»

Режиссер Никита Михалков заявил после смерти актера Андрея Мягкова, что тот был достойнейшим человеком и настоящим мастером. Работать с ним, как заметил режиссер, было огромным удовольствием.

«Горько и печально. Он был замечательным соединением достойного человека и мастера — с большой буквы. Мы не были с ним никогда близко дружны, но я ждал любой картины с его участием, потому что знал, что вне зависимости от качества картины его работа будет безупречна». Никита Михалков

По словам Никиты Михалкова, для него Андрей Мягков был «загадочной фигурой». Он не был похож своей внешностью и поведением на театральную или кинематографическую звезду, сообщает РИА «Новости».

Высказался после смерти звезды в Instagram и актер Сергей Безруков. По его словам, образы в кино Андрея Мягкова были уникальны. Его он назвал начитанным и интеллигентнейшим актером из настоящей мхатовской школы. Он добавил, что актер каждый Новый год всегда будет со своими зрителями благодаря картине «Ирония судьбы, или С легким паром».

Напомним, что Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. По предварительной версии, у него остановилось сердце. Приехавшие к нему домой врачи уже ничего не смогли сделать.

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