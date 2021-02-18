Боярская сообщила о неожиданном подарке от Мягкова на съемках «Иронии судьбы. Продолжение»

Актриса Елизавета Боярская заявила, что ушедший из жизни Андрей Мягков был всегда очень внимателен с ней и всячески помогал на съемочной площадке во время работы над картиной «Ирония судьбы. Продолжение», где они сыграли главные роли.

Как заметила звезда, актер был с ней всегда по-отечески нежен, что, конечно, притягивало к нему. По словам Боярской, смерть звезды такой величины — невосполнимая утрата для всего отечественного кинематографа.

Также Боярская вспомнила, как в конце съемок в Чехии, в Праге актер сделал ей неожиданный подарок.

«Он мне подарил фарфоровую куклу, которую я берегу. Остался такой подарок. Больше мы с ним, к сожалению, не виделись, только на каких-то мероприятиях театральных друг друга приветствовали». Елизавета Боярская

Напомним, что актер Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Его смерть наступила от остановки сердца. Прибывшие в его квартиру медики уже ничем не смогли помочь, сообщает телеканал «Рен-ТВ».

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