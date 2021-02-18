«Счастливая женщина так вести себя не будет»: вдова миллионера оценила действия Проскуряковой

Абсолютно бытовой скандал между молодой женой Игоря Николаева Юлией Проскуряковой и вдовой миллионера Евгения Самусенко Миленой Дейнегой может дойти до суда. Напомним, в ночь на 13 февраля директор последней из-за снегопада остался ночевать у нее дома и поставил машину на парковочное место семьи Николаева. Автомобилист, как и положено, оставил записку с номером телефона, на который потом ему якобы пришли гневные сообщения с матерными словами.

Вместо того, чтобы извиниться и договориться друг с другом, соседи выпустили свой скандал в публичное пространство. Теперь каждая сторона ждет, что оппонент сделает первый шаг.

«Она так и не извинилась, — прокомментировала Дейнега свою позицию Пятому каналу. — Она дальше продолжает хамить и писать, что мы во всем виноваты, и она на нас подаст в суд за то, что мы место ее заняли, и за то, что выставили ее якобы в неприглядном виде. Хотя мы написали ей заранее. Если бы она извинилась за мат, который она в очень некорректной форме написала моему директору в СМС-сообщениях, то мы, естественно, бы тоже извинились».

По словам Милены, вместо нормальных извинений Юлия развела рассуждения в соцсетях и даже наняла каких-то ботов, чтобы они действовали против ее оппонентки.

«Ну, смешно, на самом деле. Потому что счастливая женщина так вести себя не будет», — резюмировала Дейнега.

Напомним, что у Проскуряковой совсем другой взгляд на эту ситуацию. Она считает, что соседка специально спровоцировала ее, чтобы устроить скандал, и инцидент с парковочным местом был заранее придуман ради хайпа со звездной семьей.

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