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«Его будет очень-очень не хватать»: Пригожин рассказал, как Мягков стал «членом его семьи»

Продюсер отметил, что смерть актера стала невосполнимой утратой для всего поколения.

«Его будет очень-очень не хватать»: Пригожин рассказал, как Мягков стал «членом его семьи»
Иосиф Пригожин. Фото: Globallookpress.com

Андрей Мягков был культовым советским актером. Фильмы с его участием, кажется, видел каждый россиянин. «Иронию судьбы, или С легким паром!», а также «Служебный роман», давно разобрали на цитаты, а исполнитель роли Новосельцева полюбился зрителям. Однако 18 февраля актер ушел из жизни. Как стало известно, рано утром ему вызвали скорую помощь. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Несмотря на попытки медиков его реанимировать, спасти жизнь артисту не удалось.

У Андрея Васильевича осталась лишь жена Анастасия Вознесенская. Она была с ним до последних дней. Станислав Садальский уже выразил соболезнования актрисе. Он не представляет, как женщина переживет смерть самого близкого человека. Также Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева и другие известные личности поделились воспоминаниями о работе с Мягковым. Как оказалось, актер стал близок даже теми, с кем он не был хорошо знаком.

Иосиф Пригожин скорбит об этой утрате. Он считает смерть артиста большой потерей для поколения.

Андрей Мягков и Лия Ахеджакова. Фото: Globallookpress.com

«Это просто невероятно. Одного за другим мы теряем такую плеяду достойнейших людей. Уходит цвет нации и русской культуры — великие актеры, чьи фильмы нас воспитывали. Эти люди подавали нам пример. Для нашего поколения — это большая потеря», — заявил продюсер.

«Нам его будет очень-очень не хватать. К сожалению, мы никогда не были с ним знакомы. Знали его только по ролям и интервью. Можно сказать, что он был членом нашей семьи. Многие артисты становятся для нас близкими, когда вызывают симпатию, любовь», — добавил он.

По словам Пригожина, Мягков даже с экранов телевизоров создавал образ интеллигентного и воспитанного человека, об этом пишет «ФАН».

Добавим, что многие актеры отметили, что рады были не только познакомится с Мягковым, но и поработать с ним. Наталия Белохвостикова назвала его особенным человеком.

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