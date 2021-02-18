«Его будет очень-очень не хватать»: Пригожин рассказал, как Мягков стал «членом его семьи»

Андрей Мягков был культовым советским актером. Фильмы с его участием, кажется, видел каждый россиянин. «Иронию судьбы, или С легким паром!», а также «Служебный роман», давно разобрали на цитаты, а исполнитель роли Новосельцева полюбился зрителям. Однако 18 февраля актер ушел из жизни. Как стало известно, рано утром ему вызвали скорую помощь. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Несмотря на попытки медиков его реанимировать, спасти жизнь артисту не удалось.

У Андрея Васильевича осталась лишь жена Анастасия Вознесенская. Она была с ним до последних дней. Станислав Садальский уже выразил соболезнования актрисе. Он не представляет, как женщина переживет смерть самого близкого человека. Также Лия Ахеджакова, Светлана Немоляева и другие известные личности поделились воспоминаниями о работе с Мягковым. Как оказалось, актер стал близок даже теми, с кем он не был хорошо знаком.

Иосиф Пригожин скорбит об этой утрате. Он считает смерть артиста большой потерей для поколения.

«Это просто невероятно. Одного за другим мы теряем такую плеяду достойнейших людей. Уходит цвет нации и русской культуры — великие актеры, чьи фильмы нас воспитывали. Эти люди подавали нам пример. Для нашего поколения — это большая потеря», — заявил продюсер. «Нам его будет очень-очень не хватать. К сожалению, мы никогда не были с ним знакомы. Знали его только по ролям и интервью. Можно сказать, что он был членом нашей семьи. Многие артисты становятся для нас близкими, когда вызывают симпатию, любовь», — добавил он.

По словам Пригожина, Мягков даже с экранов телевизоров создавал образ интеллигентного и воспитанного человека, об этом пишет «ФАН».

Добавим, что многие актеры отметили, что рады были не только познакомится с Мягковым, но и поработать с ним. Наталия Белохвостикова назвала его особенным человеком.

Смотрите также: