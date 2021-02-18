Гузеева оказалась не в курсе смерти Мягкова и резко прервала журналистов

Актриса и телеведущая программы «Давай поженимся!» не стала беседовать с представителями СМИ.

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева, которая ведет популярную и рейтинговую программу на Первом канале «Давай поженимся!», очень странно отреагировала на новость о смерти своего коллеги по фильму «Жестокий романс» Андрея Мягкова.

«Я не в курсе», — заявила звезда. Когда журналисты повторно набрали ее номер, то она пообещала добавить звонивших в некий «черный список». Об скончавшемся актере она по каким-то причинам говорить наотрез отказалась, сообщает портал riafan.ru.

Напомним, что актер Андрей Мягков умер, по предварительным данным, от остановки сердца. Медики пытались реанимировать звезду, но у них ничего не получилось. На момент смерти звезде картины «Ирония судьбы, или С легким паром!» было 82 года.

Добавим, что Андрей Мягков с 1963 года жил вместе с актрисой Анастасией Вознесенской. При этом у пары по каким-то причинам не было детей.

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