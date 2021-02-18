«Он мог дать денег кому-то, он мог помочь вещами»: Аронова высказалась после смерти Мягкова

Как отметила актриса, не было людей, на просьбу которых ее коллега не обращал внимания.

Актриса Мария Аронова заявила, что актер Андрей Мягков был очень добрым человеком. Он всегда был готов откликнуться на любую просьбу, поступившую от коллег. Помогал людям деньгами, вещами.

«Он мог дать денег кому-то, он мог помочь вещами, как мне рассказывали, он мог ходить по каким-то кабинетам. Он был потрясающим человеком со своей мудростью, мягкостью. Мне было очень хорошо рядом с ним». Мария Аронова

Как заметила Аронова, о благородстве актера ей много рассказывала актриса Нелли Селезнева. В то же время сама Аронова нечасто пересекалась с актером по работе. Как она заметила, актер был готов своих партнерш и «на руках поднимать и над своей головой», сообщает портал 360tv.ru.

Напомним, что актер Андрей Мягков умер, по предварительным данным, от остановки сердца. Медики пытались реанимировать звезду, но у них ничего не получилось. На момент смерти звезде картины «Ирония судьбы, или С легким паром» было 82 года.

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