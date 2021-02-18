«Фигура школьницы»: 46-летняя Алферова показала безупречное тело в полосатом бикини

46-летняя актриса Ксения Алферова обладает неунывающим энергичным характером. В самый разгар пандемии она, к примеру, занималась выращиванием овощей на даче, а форму поддерживала здесь же – расстилала коврик на газоне и выполняла физические упражнения.

Не удивительно, что кроме юношеского задора ей удалось сохранить и грациозное тело, которому могут позавидовать 18-летние девушки.

В личном блоге она продемонстрировала свою фигуру во всей красе, выложив фото в мини-бикини. Актриса выбрала модель в морском стиле с вечно актуальной полоской. Восторгу фолловеров не было предела! Люди поразились, что их любимица имеет такие изящные линии.

«Фигура школьницы», «Обалдеть, сроду не скажешь, что вам не 16», «Какая чудесная, стройненькая, естественная. Хорошо, что не идете на поводу у моды и остаетесь натуральной», «Ого, какое тело накаченное», «Ну что тут сказать – у меня обморок», «Вы вообще настоящая… фигура отпадная! Вы занимаетесь спортом? Каким? Роскошное тело!» — прокомментировали пост Алферовой пользователи Сети.

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