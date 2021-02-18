«Какой актер. Спасибо за ваши работы»: Юлия Проскурякова трогательно простилась с Андреем Мягковым

Певица не может поверить в случившееся.

Жена композитора Игоря Николаева, певица Юлия Проскурякова, в Instagram не прошла мимо смерти актера Андрея Мягкова, который ушел из жизни в возрасте 82 лет. Она опубликовала сразу несколько фотографий из его фильмов.

«Андрей Мягков. Какой актер. Спасибо за ваши работы. Пусть земля будет пухом! Вечная память». Юлия Проскурякова

«Как жаль, прощайте, Андрей Васильевич», «Вечная память. Это был актер от Бога», «Невероятный актер. Его роли навсегда запомнят все россияне», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что актер Андрей Мягков умер, по предварительным данным, от остановки сердца. Медики пытались реанимировать звезду, но у них ничего не получилось.

Андрей Мягков с блеском сыграл Женю Лукашина в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром!», который каждый год в новогоднюю ночь показывают по центральным каналам российского телевидения. Когда и где пройдут похороны звезды, станет известно чуть позже.

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