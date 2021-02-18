«Он обладал каким-то располагающим обаянием»: Панкратов-Черный о покойном Мягкове

По словам актера, его коллега был любимчиком кинозрителей.

Актер Александр Панкратов-Черный, который снимался вместе с покойным коллегой Андреем Мягковым в фильме «Жестокий романс» Эльдара Рязанова, посетовал, что в последние годы жизни редко виделся со своим большим другом.

«Это прекрасный артист, любимчик кинозрителей. И те зрители, с которыми я беседовал, говорили, что всегда за него переживали, сочувствовали. Он обладал каким-то располагающим обаянием». Александр Панкратов-Черный

Как отметил Александр Панкратов-Черный, зрители всегда были на стороне Андрея Мягкова. В его характере и актерской игре, как он заметил, была какая-то трогательность. Кроме того, как он считает, актер обладал внутренней искренностью, сообщает портал «Невские новости».

Напомним, что актер Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Именно он с блеском сыграл Женю Лукашина в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», который каждый год в новогоднюю ночь показывают по центральным каналам российского телевидения. Когда и где пройдут похороны звезды станет известно чуть позже.

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