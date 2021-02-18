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«Останетесь нашим светом»: Матвеев не смог сдержать эмоций, узнав о смерти Мягкова

По поступившей информации, исполнитель главный роли в фильме «Служебный роман» умер от острой сердечной недостаточности.

«Останетесь нашим светом»: Матвеев не смог сдержать эмоций, узнав о смерти Мягкова
Максим Матвеев. Фото: Global look press

18 февраля умер кумир постсоветского пространства Андрей Мягков. Он запомнился своими милыми характерными ролями в фильмах Эльдара Рязанова. Режиссер не скрывал, что артист – один из его любимцев.

Коллега актера Валентина Талызина также восторгалась его талантом. По ее мнению, Андрею Васильевичу были подвластны любые роли. Кроме того, он был просто замечательным человеком, про которого никто не может сказать плохого слова.

«Он был кристально честным и чистым», — поведала артистка изданию «360».

Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих в фильме "Служебный роман".
Андрей Мягков и Алиса Фрейндлих в фильме «Служебный роман». Фото: Global look press

Скорбит о безвременной кончине Мягкова и актер Максим Матвеев, для которого он всегда был примером истинного таланта и мастерства.

«Андрей Васильевич… Вы были и навсегда останетесь нашим всеобщим светом… Спасибо, что были с нами… глубочайший, яркий талантище… Очень жаль…» — написал муж Елизаветы Боярской в личном блоге.

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