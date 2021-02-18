«Это что за секси-блондинка?»: поклонники не узнали похудевшую Ангарскую в бикини

Победительница шоу «Последний герой. Зрители против звезд» Надежда Ангарская вновь участвует в проекте ТВ-3. На сей раз в нем за победу сражаются настоящие мэтры шоу, уже испытавшие на себе его тяготы.

Удивительно, но в этих непростых условиях артистка не только не сгибается, но, напротив, все больше и больше расцветает. В прошлый раз девушка сильно похудела, но теперь она превратилась в настоящую знойную красотку.

В личном блоге звезда показала огромные шорты, которые сейчас сваливаются с нее в буквальном смысле слова. В них она прибыла на остров.

Надежда также выставила фото в бикини, на котором звезду поклонники просто не узнают.

«Это что за секси-блондинка?», «Это кто?», «Какая-то нереальная стала», «Надя, только не полнейте после проекта, пожалуйста! Вы сейчас такая красивая!», «Боже, какой красавицей Ангарская стала! Кто бы мог подумать!» — восхищаются фолловеры.

Смотрите также