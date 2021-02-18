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Бабкина простилась с Мягковым знаменитыми строчками из «Баллады о прокуренном вагоне»

Песня «С любимыми не расставайтесь» на стихи Александра Кочеткова прозвучала в конце фильма «Ирония судьбы, или С легким паром».

Бабкина простилась с Мягковым знаменитыми строчками из «Баллады о прокуренном вагоне»
Надежда Бабкина. Фото: Globallookpress.com

Певица Надежда Бабкина в Instagram простилась со знаменитым актером Андреем Мягковым — звездой картины «Ирония судьбы, или С легким паром» Она привела строчки из стихотворения Александра Кочеткова «Баллада о прокуренном вагоне».

«И каждый раз навек прощайтесь! И каждый раз навек прощайтесь! И каждый раз навек прощайтесь! Когда уходите на миг».

Надежда Бабкина

Напомним, что позже в картине «Ирония судьбы, или С легким паром» прозвучала знаменитая песня «С любимыми на расставайтесь», основанная именно на стихотворении Александра Кочеткова.

Актер Андрей Мягков ушел из жизни в возрасте 82 лет. Именно он с блеском сыграл Женю Лукашина в советском фильме «Ирония судьбы, или С легким паром», который каждый год в новогоднюю ночь показывают по центральным каналам российского телевидения. Когда и где пройдут похороны звезды, станет известно чуть позже.

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