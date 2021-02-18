«У нас не было объяснений»: Укупник ушел из семьи после 13 лет брака ради будущей третьей жены

Как отметил музыкант, их общей дочке на тот момент было уже восемь лет.

Певец Аркадий Укупник в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» вспомнил, как ушел из семьи ради своей третьей жены Натальи.

«Со своей второй женой я познакомился примерно в трехстах метрах от того места, где познакомился с первой супругой. Оказалось, что они жила в том же доме, где я жил с Ольгой, первой женой. Она была необычной. Модно одевалась. За ней ухаживали серьезные люди. И я ее отбил у известного скульптора. Она закончила Плехановку». Аркадий Укупник

По словам музыканта, для него было нормально жить гражданским браком с Мариной Никитиной. «Когда мы расставались, то я взял чемодан и ушел. Все оставил ей. Со второй супругой мы прожили в браке 13 лет. У меня мысли никогда не было, что будет третий брак. Будущую жену встретил случайно. Взял у нее телефон в клубе. Но вот так — Бог любит троицу. Ей позвонили и сообщили, что я ушел. У нас даже не было объяснений. Второй развод был очень тяжелым. И для меня, и для нее. Нашей дочке на тот момент было восемь лет. Она уже все понимала. Дочь была на стороне мамы, негативно восприняла наш развод. Перестала со мной разговаривать. Прошли годы, и мы стали нормально общаться», — заметил певец.

Аркадий Укупник — известный российский певец и композитор. В 2004 году он был удостоен звания заслуженного артиста России. У него трое детей от трех разных жен.