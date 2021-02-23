«Не обязательно быть военным, чтобы защищать женщин и детей»: Макарская поздравила мужчин с 23 Февраля

Как отметила певица и актриса, именно любовь сильного пола дает женщинам крылья и делает их красивее.

Певица и актриса Виктория Макарская в беседе с корреспондентом портала Teleprogramma.pro поздравила всех мужчин нашей страны с 23 Февраля – Днем защитника Отечества.

«Дорогие мужчины. От всей глубины своего женского сердца я хочу поздравить вас с Днем защитника Отечества. Не обязательно быть военным, чтобы защищать женщин и детей в этом мире. Достаточно быть сильным, мудрым, честным, смелым и ответственным на том месте, на которое вас поставила жизнь». Виктория Макарская

Как отметила звезда, всем мужчинам она хочет пожелать мудрости и терпения. «Пожелать вам самого главного, что я считаю самым важным, – это любви. Любви к своему делу, любви к своей семье, любви к своим родственникам. Любви ко всему, что вас окружает. Мы без этого не сможем. Именно ваша любовь дает нам крылья. Делает нас красивее. С Днем защитника Отечества, дорогие наши, драгоценные мужчины», — заметила она.

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Напомним, что Виктория Макарская — жена актера и музыканта Антона Макарского. В их семье подрастают двое замечательных детей.

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