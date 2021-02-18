«Ноги худенькие, а бедра крепкие»: Михалкова показала фигуру в купальнике с высокой посадкой

Отечественные звезды все чаще стали выбирать закрытые купальники, а известные модельеры – предлагать модницам все новые модели именно в этом варианте. Это веление времени, утверждает стилист Элла Маковей, ведь шоколадный загар больше не в тренде.

Именно на таком варианте остановила свой выбор Виктория Лопырева, примерив пляжный наряд с рукавами-фонариками и высокой посадкой на бедрах.

Юлия Михалкова тоже отдала дань моде и отметилась в черном купальном костюме с той же высокой посадкой. Блондинка и брюнетка, наверняка, не случайно выбрали именно такую модель. Она, как никакая другая, показывает бедра во всей красе, выделяя их и делая ноги визуально длиннее.

«Вы шикарная женщина», «Какая талия тонкая!», «Ноги худенькие, а бедра крепкие и царственные», «Вы такая обворожительная», «Юля, фигура у вас великолепная!» — прокомментировали фото Михалковой фолловеры.

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