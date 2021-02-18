«У нас был роман — в переносном смысле»: Укупник вспомнил свое знакомство с Пугачевой

По словам певца, он всегда находился с Примадонной в диалоге.

Певец Аркадий Укупник в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия 1» рассказал о своем знакомстве с певицей Аллой Пугачевой.

«С Аллой была такая страница моей жизни. Мне кажется, что она за мной всегда следит. А познакомились мы с ней в студии «Гала». Туда пришла записываться ее дочь Кристина Орбакайте. Там был и Володя Пресняков. На третьем дубле они жутко поругались и ушли. Алле в итоге понравился песня. И она стала режиссером клипа». Аркадий Укупник

Как отметил Укупник, вскоре он осмелел при общении с Пугачевой и однажды даже вывел ее из себя.

«Она как-то сказала: «Мальчик, тебя здесь много». Потом я стал вхож в ее дом. Стал продюсером группы «Кармэн». Потом она взяла меня на свои «Рождественские встречи». У нас был роман — в переносном смысле. Для меня была огромная школа поработать с ней. Потом я пошел своей дорогой. Но всегда ловил себя на мысли, что нахожусь с ней в каком-то диалоге. Это отбросить нельзя, это моя жизнь», — сказал исполнитель.

Аркадий Укупник — известный российский певец и композитор. В 2004 году он был удостоен звания заслуженного артиста России.

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