Кадр из архива: Лиза Галкина в сарафане и рубашке загадала желание с новогодним шариком в руке

На фанатской страничке в Instagram дочери певицы Аллы Пугачевой, семилетней Лизы Галкиной, появился очень красивый архивный кадр. На нем можно увидеть наследницу звезд в белой рубашечке и красном сарафане. В руках Лиза Галкина держит новогодний шарик. Складывается ощущение, что девочка загадывает желание на Новый год.

Ниже под постом можно увидеть красивые стихи. «Приходит день, приходит час. И понимаешь: все не вечно! Жизнь бессердечно учит нас о том, что время быстротечно. О том, что нужно все ценить. Беречь все то, что нам дается. Ведь жизнь, как тоненькая нить. Она порой внезапно рвется».

«Как все-таки быстро Лизонька подросла», «Ягодка – Лиза. Она хороша до безумия», «Куколка. Этот ребенок послан на землю Богом», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что дети в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина, Лиза и Гарри, появились на свет в 2013 году. Родители окружили их заботой и вниманием.

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