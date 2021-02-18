Идеальный силуэт: Нюша подразнила Сивова, позируя ему обнаженной в кровати

30-летняя певица Нюша, настоящее имя которой Анна Шурочкина, счастлива в браке с бизнесменом Игорем Сивовым уже четвертый год. Звезда и предприниматель воспитывают двухлетнюю дочку Симбу, а также иногда у них гостят дети бизнесмена от первого брака — сыновья Мирон и Матвей. В настоящее время муж с женой отдыхают на Мальдивах с детьми и не торопятся возвращаться в Москву.

Накануне Нюша и Сивов поменяли обратные билеты, отложив вылет с райского острова еще на некоторое время. Звездная пара перебралась на другую виллу, самую любимую, подчеркнул глава семьи. И с утренними лучами поспешил показал поклонникам вид из окна. Но начал съемки с любимой.

Сивов запечатлел обнаженную жену, позирующую мужу спиной в кровати. Затем он перевел камеру на окно и пейзаж, который открывается за ним. Получился очень нежный и эффектный, благодаря присутствию красивого женского силуэта, ролик.

«Моя душа», — подписал видео Сивов и наложил медитативную музыку.

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