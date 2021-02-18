Настоящая дива: постройневшая Лариса Долина в черном силуэтном платье предстала на концерте

Народная артистка России Лариса Долина в прошлом году смогла удивить своих поклонников и телезрителей, став участницей шоу «Маска» на телеканале НТВ. Эстрадная дива в костюме Оленя дошла до финала — жюри давно разгадали, кто скрывается в костюме, но решили насладиться выступлениями легенды сполна.

В новом сезоне шоу «Маски» телезрители ждали Ларису Александровну в составе жюри, ведь организаторы анонсировали, что пятый судья пока инкогнито: Гарик Мартиросян покинул кресло вершителя. Однако занятость Долиной не позволила этого сделать. С возобновлением концертов певица регулярно выходит на сцену.

Сейчас, в преддверии весенних праздников, звезда задействована в нескольких музыкальных проектах. На одном из них, посвященном Дню защитника Отечества, 65-летняя Долина появилась на сцене в силуэтном платье черного цвета, подчеркнувшем стройную фигуру звезды.

Закулисные кадры обнародовала стилист Долиной. Лариса Александровна дополнила образ серебряной подвеской с кулоном, которая также подчеркнула стройность силуэта.

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