«У меня надрыв крестообразной связки»: Елена Малышева показала свою травмированную ногу

Как отметила популярная телеведущая, долго пробыть на больничном у нее из-за напряженного графика не получится.

Телеведущая популярной и рейтинговой программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева в Instagram показала свою травмированную ногу. На кадрах можно увидеть, что нога звезды находится в специальном коленном бандаже.

«Вот в таком виде я сейчас еду домой. У меня надрыв крестообразной связки. Буду лежать».

Елена Малышева

Ниже в подписи под видеозаписью Елена Малышева сделала необходимые пояснения. «Это моя левая нога. Еду домой, чтобы полежать. Но долго не полежишь. Сегодня съемки».

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Елена Малышева — одна из самых популярных телеведущих Первого канала. Она крайне необычно проводит эфиры своей программы «Жить здорово!» Часть пользователей считают, что звезда явно перегибает палку. Другие наоборот ее поддерживают. Сама она отмечала, если не делать эфиры оригинальными, то у программы будут низкие рейтинги и ее просто ждет неминуемое закрытие.

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