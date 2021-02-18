Заметная дама: Пугачева в компании подруг блеснула бесконечно длинными ногами в брюках-трубах

Звезда умеет не только выгодно подать свою фигуру, но и удачно запечатлеться на фото.

Алла Пугачева оказалась одной из тех женщин, что после завершения карьеры не только не махнула на себя рукой, но, напротив, в некоторых смыслах стала выглядеть даже лучше. То, что она постройнела – факт неоспоримый. Кроме того, она отказалась от своих любимых балахонов и часто появляется на публике в молодежных образах с акцентом на изящные ноги. Как известно, самый простой способ это сделать – примерить облегающие брюки.

Один из таких образов звезда продемонстрировала, навестив своих подруг. Алла Борисовна выбрала тотальный черный лук с брюками-трубами и модными туфельками с конусообразным вырезом. Ранее Эвелина Хромченко рекомендовала женщинам, желающим вытянуть силуэт и стать чуточку стройнее именно такие стайлы – в одном цвете. Кроме того, по заверению стилиста, черный цвет на самом деле демонстрирует фигуру в лучшем свете, скрадывая лишние объемы.

Стоит также заметить, что Примадонна усилила эффект на фото при помощи известной хитрости инстаграмных блогеров – она вытянула ноги вперед, благодаря чему они стали казаться длиннее.

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