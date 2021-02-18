Представитель Пугачевой прокомментировала слухи, что певица против дуэтов Киркорова с блогерами

Недавно кто-то от лица Примадонны появился на новой платформе Clubhouse.

Представитель певицы Аллы Пугачевой Елена Чупракова опровергла слухи, что Примадонна отечественной эстрады зарегистрировалась на набирающей популярность платформе Clubhouse и якобы начала во время беседы с фанатами негативно высказываться в адрес четвертого мужа поп-короля Филиппа Киркорова за его дуэты с молодыми блогерами.

«Аллы Борисовны нет в сети Clubhouse».

Елена Чупракова

Напомним, что «Лжепугачева» по время эфира не только осуждала Киркорова, но и расточала комплименты. К примеру, она утверждала, что ей якобы нравится яркая исполнительница Манижа. В конце беседы с поклонниками она вдруг исполнила свой хит «Позови меня с собой», сообщает «СтарХит».

Напомним, что Алла Пугачева очень редко появляется в социальных сетях. Порой в Instagram она размещает посты, которые приковывают большое внимание поклонников. Правда, происходит это достаточно редко.

Смотрите также: